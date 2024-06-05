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В Волгоградской области временно закрыли предприятие из-за выявленных нарушений

Вступило в законную силу решение суда об удовлетворении исковых требований регпрокуратуры о приостановлении деятельности компании до устранения зафиксированных нарушений.

В ходе проверки, проведенной регпрокуратурой, в отношении организации «МБИ-Синтез» были выявлены грубые нарушения законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Отсутствовала рабочая и проектная документация на строительство электроустановок, акты комплексного опробования ЛЭП, схемы электрических соединений, журналы учета электрооборудования и многие другие.

Производственные помещения предприятия не были оснащены системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения.

Истец просил приостановить деятельность компании до устранения зафиксированных нарушений, а также возложить на нее обязанность провести мероприятия для соблюдения законодательства о промышленной и пожарной безопасности.

Суд удовлетворил иск, деятельность организации была приостановлена. Ответчик обжаловал акт, однако облсуд оставил решение Волжского городского суда без изменений.