В Волгоградской области временно закрыли предприятие из-за выявленных нарушений

В ходе проверки, проведенной регпрокуратурой, в отношении организации «МБИ-Синтез» были выявлены грубые нарушения законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Отсутствовала рабочая и проектная документация на строительство электроустановок, акты комплексного опробования ЛЭП, схемы электрических соединений, журналы учета электрооборудования и многие другие.