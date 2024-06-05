На ПМЭФ представили макет движения поезда по ВСМ Москва—Петербург

Макет демонстрирует схему движения пассажирского и грузового поездов между двумя мегаполисами: составы будут проходить через Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Желающие могут более детально ознакомиться с проектом благодаря сенсорным экранам, предоставляющим информацию в шести разделах — от общей информации о ВСМ до ее географии и подвижного состава.