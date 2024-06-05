На ПМЭФ представили макет движения поезда по ВСМ Москва—Петербург

Макет демонстрирует схему движения пассажирского и грузового поездов между двумя мегаполисами: составы будут проходить через Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Желающие могут более детально ознакомиться с проектом благодаря сенсорным экранам, предоставляющим информацию в шести разделах — от общей информации о ВСМ до ее географии и подвижного состава.
Также макет включает уменьшенную копию современного поезда, который, как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, должен появиться в 2028 году. Составы будут отличаться безопасностью и комфортом, в них предусмотрено восемь вагонов с несколькими классами обслуживания. Благодаря инновационным технологиям новые поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час.
«Президент России Владимир Путин 14 марта дал старт строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Новые поезда обеспечат быстрое и комфортное передвижение пассажиров и позволят сделать транспортную систему страны еще надежнее», — отметил Ликсутов.
На маршруте предполагается 16 остановок, четыре из них будут расположены на станциях Московского транспортного узла: Зеленоград — Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал.
Строительство московского участка магистрали уже началось, и столичное правительство во главе с Сергеем Собяниным совместно с ОАО «РЖД» и ПАО «Сбербанк России» готовы реализовать все поставленные задачи.
Время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга благодаря ВСМ сократится до 2 часов 15 минут.
Диана Тачаева