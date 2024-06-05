Крымский банк РНКБ в 2025 году перейдет под бренд ВТБ

В 2025 году банк РНКБ полностью перейдет под бренд ВТБ. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин накануне ПМЭФ-2024 сообщил, что банк приступает к интеграции РНКБ, которая полностью завершится в следующем году.
«За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной “дочки” группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ».
В свою очередь, председатель правления РНКБ Михаил Якунин отметил, что интеграция позволит расширить спектр банковских услуг и увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.
«Команда нашего банка, которая создавала с нуля финансовую систему в Крыму и на протяжении 10 лет обеспечивала качественными и современными продуктами местных жителей и компании, будет продолжать свою работу на благо региона», — подчеркнул Михаил Якунин.
По Стратегии развития ВТБ на 2024−2026 годы планируется удвоить доступность финансовых продуктов и услуг для населения. Ожидаемый охват — до 100 миллионов человек. Благодаря расширению сети ВТБ миллионы новых клиентов получат доступ к передовым сервисам банка. Также отмечается, что в результате интеграционного процесса клиенты РНКБ получат более выгодные условия обслуживания, будет идти гармонизация продуктовой линейки.
ВТБ также намерен максимально сохранить персонал РНКБ, ведь у команды крымского банка большой опыт работы на полуострове и материке.
Напомним, с начала прошлого года произошло объединение банкоматной сети РНКБ и ВТБ. Так, клиенты этих банков могут снимать и вносить наличные без комиссии, совершать p2p-переводы и платежи. Для удобства клиентов на картах банкоматов ВТБ и РНКБ отображаются все устройства объединенной сети. Создание одной из самых масштабных сетей банкоматов в России позволило клиентам проводить операции с наличными без комиссии в любом городе страны.
Кроме того, с марта этого года жители Крыма получили возможность оформлять автокредиты в ВТБ, а с мая клиенты этого банка могут оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.