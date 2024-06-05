Пермского робота представили на стенде Московской области на ПМЭФ

В Promobot отметили, что одетый в костюм сотрудника ЖКХ робот Женя обладает анатомичным движением механики, широким диапазоном микромимики и эластичной силиконовой кожей. Для ответов на вопросы посетителей используется модель искусственного интеллекта Yandex GPT. В качестве платформы для создания робота Жени, использовался другой пермский робот Арди.
Как пояснила Екатерина Кокорина, исполнительный директор компании «Дабл Ю Экспо» (100% долей принадлежит председателю совета директоров Promobot Алексею Южакову), цель проекта — представить передовые возможности робототехники. «Демонстрируем потенциал роботов в различных сферах жизни и бизнеса», — подчеркнула госпожа Кокорина.
Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, с того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.