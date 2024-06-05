Мурашко рассказал о регистрации в России почти 30 медизделий с ИИ

«Почти 30 медицинских изделий сегодня зарегистрировано в стране, практически мы занимаем лидирующие позиции», — сказал он.
По словам министра, регистрация медицинских изделий с ИИ в Российской Федерации идет активно. Только в 2023 году зарегистрировано 18 подобных медицинских изделий.
27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. На мероприятии заработали стенды Московской области, Санкт-Петербурга и компании Positive technologies, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности. На площадке Подмосковья посетителей встречает робот-человек.
Он шутит, что занят «восстанием машин», хотя потом уточняет, что на самом деле занимается обеспечением беззаботного и комфортного проживания жителей региона.
Главная тема форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».