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Мурашко рассказал о регистрации в России почти 30 медизделий с ИИ

Почти 30 медицинских изделий, в которых применен искусственный интеллект (ИИ), зарегистрированы в России. Об этом 5 июня в ходе сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Источник: РИА "Новости"

«Почти 30 медицинских изделий сегодня зарегистрировано в стране, практически мы занимаем лидирующие позиции», — сказал он.

По словам министра, регистрация медицинских изделий с ИИ в Российской Федерации идет активно. Только в 2023 году зарегистрировано 18 подобных медицинских изделий.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. На мероприятии заработали стенды Московской области, Санкт-Петербурга и компании Positive technologies, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности. На площадке Подмосковья посетителей встречает робот-человек.

Он шутит, что занят «восстанием машин», хотя потом уточняет, что на самом деле занимается обеспечением беззаботного и комфортного проживания жителей региона.

Главная тема форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».