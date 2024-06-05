Мурашко рассказал о регистрации в России почти 30 медизделий с ИИ

Почти 30 медицинских изделий, в которых применен искусственный интеллект (ИИ), зарегистрированы в России. Об этом 5 июня в ходе сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.