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Власти Перми избавились от здания бывшей школы за один рубль

Покупателем помещения стал предприниматель Вадим Кобяков.

В Перми подвели итоги электронного аукциона по приватизации бывшего здания школы по адресу ул. Восстания, 55. По результатам конкурса здание переходит в собственность Вадиму Кобякову. Предприниматель купил объект культурного наследия по начальной цене, за один рубль.

Постройка является объектом культурного наследия, которая осталась в памяти пермяков, как школа, в которой училось 7 Героев Советского Союза. Здание включает в себя четыре этажа, общей площадью в 1,8 кв. м. на данный момент здание не функционирует и является пустующим.

недвижимость