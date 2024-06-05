Власти Перми избавились от здания бывшей школы за один рубль

Постройка является объектом культурного наследия, которая осталась в памяти пермяков, как школа, в которой училось 7 Героев Советского Союза. Здание включает в себя четыре этажа, общей площадью в 1,8 кв. м. на данный момент здание не функционирует и является пустующим.