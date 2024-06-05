Александр Гусев на ПМЭФ-2024 подписал соглашение о строительстве завода радиоэлектроники под Воронежем

Губернатор Александр Гусев заключил первое соглашение на Петербургском экономическом форуме, который стартовал в среду, 5 июня. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области.
Подписи на документе поставили глава региона и генеральный директор АО «Концерн “Созвездие”. Соглашение предусматривает взаимодействие предприятия и облправительства при реализации инвестпроекта по строительству нового предприятия.
Речь идет о возведении нового завода по выпуску радиоэлектронной аппаратуры для серийного производства средств связи нового поколения. Разместят его в индустриальном парке «Масловский» на земельных участках общей площадью 13 га. «Созвездие» планирует вложить в него собственные средства порядка 14 млрд рублей.
Предполагаемый срок строительства — с 2025 по 2028 год. На предприятии должно появиться более 2,8 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата у сотрудников составит порядка 149 тысяч рублей.
В свою очередь правительство Воронежской области окажет инвестору содействие в организации взаимодействия с институтами развития, а также информационно-методическую и другую помощь.
— АО «Концерн “Созвездие” является одним из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области, важнейшим российским научным центром. Новое предприятие станет для него первым в индустриальном парке. Расширение мощностей АО “Концерн “Созвездие” в Воронежской области — это не просто новые рабочие места и рост налоговых отчислений, но и серьезное укрепление промышленной базы региона, — подытожил Александр Гусев.