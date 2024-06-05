Александр Гусев на ПМЭФ-2024 подписал соглашение о строительстве завода радиоэлектроники под Воронежем

— АО «Концерн “Созвездие” является одним из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области, важнейшим российским научным центром. Новое предприятие станет для него первым в индустриальном парке. Расширение мощностей АО “Концерн “Созвездие” в Воронежской области — это не просто новые рабочие места и рост налоговых отчислений, но и серьезное укрепление промышленной базы региона, — подытожил Александр Гусев.