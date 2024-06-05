Эксперт оценил перспективы мяса ламы на российском рынке

«Мясо ламы при адаптации его в кухню россиян может заслужить достойное внимание и дать толчок развитию агротуристических кластеров в субъектах, где традиционно занимаются овцеводством, в регионах, где есть сложности с ресурсами, или туристических регионах. За счет неприхотливости лама может быть экономически эффективной, но ценник должен быть доступным, в диапазоне российских цен», — сказал Косогор.