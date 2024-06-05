Эксперт оценил перспективы мяса ламы на российском рынке

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«Мясо ламы при адаптации его в кухню россиян может заслужить достойное внимание и дать толчок развитию агротуристических кластеров в субъектах, где традиционно занимаются овцеводством, в регионах, где есть сложности с ресурсами, или туристических регионах. За счет неприхотливости лама может быть экономически эффективной, но ценник должен быть доступным, в диапазоне российских цен», — сказал Косогор.
Он отметил, что российская мясная продукция ближе и привычнее для российского потребителя, поэтому, вероятно, объем поставок мяса ламы из Боливии не будут огромным, с учетом логистики. При этом, по его словам, отечественный ресторанный бизнес должен будет уловить предпочтения российских гурманов при использовании в готовке мяса ламы.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что боливийская делегация подняла вопрос возобновления поставок говядины в Россию. Ведомство запросило необходимые материалы для принятия решения. Боливийская сторона также выразила заинтересованность в экспорте в РФ мяса ламы и пообещала направить информацию о производителе, продукции и эпизоотической ситуации в стране по болезням, к которым восприимчивы ламы.