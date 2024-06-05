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Эксперт оценил перспективы мяса ламы на российском рынке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, однако ценник должен быть доступным, в диапазоне российских, сказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet («Фуднет») НТИ Сергей Косогор.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.️

Ранее директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил агентству, что страна подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию.

«Мясо ламы при адаптации его в кухню россиян может заслужить достойное внимание и дать толчок развитию агротуристических кластеров в субъектах, где традиционно занимаются овцеводством, в регионах, где есть сложности с ресурсами, или туристических регионах. За счет неприхотливости лама может быть экономически эффективной, но ценник должен быть доступным, в диапазоне российских цен», — сказал Косогор.

Он отметил, что российская мясная продукция ближе и привычнее для российского потребителя, поэтому, вероятно, объем поставок мяса ламы из Боливии не будут огромным, с учетом логистики. При этом, по его словам, отечественный ресторанный бизнес должен будет уловить предпочтения российских гурманов при использовании в готовке мяса ламы.

Эксперт объяснил, что популярность мяса ламы в Боливии связана с тем, что страна продвигает его как более полезное, чем говядина. Оно содержит высокий уровень нежирного белка и генерирует низкий уровень холестерина, а популярными блюдами из него является карпаччо и стейки.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что боливийская делегация подняла вопрос возобновления поставок говядины в Россию. Ведомство запросило необходимые материалы для принятия решения. Боливийская сторона также выразила заинтересованность в экспорте в РФ мяса ламы и пообещала направить информацию о производителе, продукции и эпизоотической ситуации в стране по болезням, к которым восприимчивы ламы.

туризм и отдых