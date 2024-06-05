Кубань собирается заключить на ПМЭФ семь соглашений на 10 млрд рублей. Их собираются подписать в сфере Агропромышленного комплекса.
«Сегодня в приоритете задача развить семеноводства. Планируем подписать соглашение о строительстве большого семенного завода», — сообщил заместитель главы Краснодарского края Андрей Коробка.
Уточняется, что на данным момент общую сумму соглашений власти пока не посчитали из-за невозможности привести весь список заинтересованных инвесторов. В планах заключить семь соглашений на сумму около 10 млрд руб.