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Кубань собирается заключить на ПМЭФ семь соглашений на 10 млрд рублей

Краснодарский край планирует заключить соглашения во время ПМЭФ в сфере АПК.

Кубань собирается заключить на ПМЭФ семь соглашений на 10 млрд рублей. Их собираются подписать в сфере Агропромышленного комплекса.

«Сегодня в приоритете задача развить семеноводства. Планируем подписать соглашение о строительстве большого семенного завода», — сообщил заместитель главы Краснодарского края Андрей Коробка.

Уточняется, что на данным момент общую сумму соглашений власти пока не посчитали из-за невозможности привести весь список заинтересованных инвесторов. В планах заключить семь соглашений на сумму около 10 млрд руб.