Министр торговли Египта отправляется на ПМЭФ

КАИР, 5 июн — РИА Новости. Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир отправляется в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в заявлении министерства.
Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости, что Самир возглавит делегацию Египта на ПМЭФ. Источник добавил, что в состав египетской делегации войдут представители ряда министерств и группа бизнесменов.
«Министр торговли и промышленности отправляется в российский город Санкт-Петербург для участия в работе 27-го Петербургского международного экономического форума», — сообщается в заявлении министерства.
Согласно заявлению, ожидается, что Самир в ходе ПМЭФ проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами и главами компаний, принимающих участие в форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.