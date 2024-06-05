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Министр торговли Египта отправляется на ПМЭФ

Глава Минторга Египта Самир отправляется в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ.

КАИР, 5 июн — РИА Новости. Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир отправляется в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в заявлении министерства.

Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости, что Самир возглавит делегацию Египта на ПМЭФ. Источник добавил, что в состав египетской делегации войдут представители ряда министерств и группа бизнесменов.

«Министр торговли и промышленности отправляется в российский город Санкт-Петербург для участия в работе 27-го Петербургского международного экономического форума», — сообщается в заявлении министерства.

Согласно заявлению, ожидается, что Самир в ходе ПМЭФ проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами и главами компаний, принимающих участие в форуме.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.