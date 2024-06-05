С 1 июля пройдет индексация тарифов на ЖКУ

В целях снижения тарифной нагрузки на население за отопление в 2024 году впервые введен дифференцированный подход к росту платы граждан: в случае применения в декабре 2023 года тарифа менее 2925,12 ₽/Гкал (с НДС) максимальный рост платы за отопление с 1 июля 2024 года составит 9,5%, если применялся тариф более 2925,12 ₽/Гкал, то размер платы сохранится на уровне декабря 2023 года.