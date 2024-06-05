С 1 июля пройдет индексация тарифов на ЖКУ

В Ростовской области, как и во всей стране, ежегодно устанавливаются предельные индексы, которые ограничивают рост платежей населения за коммунальные услуги. Предельные индексы по каждому муниципальному образованию региона составят от 9,5% до 9,9%. Об этом сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
— Индекс в 9,5% установлен для 64 муниципальных образований, индекс в 9,9% — для 13 муниципальных образований, — говорится в сообщении.
Максимальный рост платежей населения за коммунальные услуги, кроме газоснабжения и отопления, с 1 июля 2024 года составит 9,5%, тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 9%, на природный газ — от 9,8% до 10,7% по направлениям использования газа.
В целях снижения тарифной нагрузки на население за отопление в 2024 году впервые введен дифференцированный подход к росту платы граждан: в случае применения в декабре 2023 года тарифа менее 2925,12 ₽/Гкал (с НДС) максимальный рост платы за отопление с 1 июля 2024 года составит 9,5%, если применялся тариф более 2925,12 ₽/Гкал, то размер платы сохранится на уровне декабря 2023 года.
Тарифы на тепловую энергию без роста будут применяться для расчета платы граждан в 22 городах и районах области.