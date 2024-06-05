Завод панировочных смесей под Багратионовском разрешили ввести в эксплуатацию

Группе компаний «Атлантис» выдали разрешение ввести в эксплуатацию завод по производству панировочных смесей в поселке Совхозное Багратионовского муниципального округа. Соответствующая информация появилась в реестре министерства градостроительной политики региона.



Общая площадь двухэтажного здания на участке с кадастровым номером 39:01:030501:479 составит почти 5 тыс. кв. м. Прогнозируемые объемы выпуска готовой продукции составят почти 40 тыс. тонн в год, а запуск завода позволит дополнительно обеспечить работой 366 человек, как отмечали ранее в правительстве.



В марте ГК «Атлантис» также получила разрешение на строительство завода по производству замороженного картофеля фри под Черняховском. Общий объем финансовых вложений в него, по предварительным данным, составит более 12 млрд рублей.