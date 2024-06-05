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Названы сроки презентации новой программы развития экономики Крыма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работа над формированием новой программы развития экономики Крыма на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать нынешние реалии, завершится до 1 августа текущего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила вице-премьер республики — министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Задача поставлена такая: до 1 июля мы принимаем предложения от крымчан по национальным целям развития, а до 1 августа мы эту программу сформируем и презентуем. Документ будет утверждаться постановлением Совета министров республики», — сказала зампредседателя Совета министров Крыма.

По словам Кивико, работа по формированию программы уже идет.

«Под каждую национальную цель созданы рабочие группы, в них вошли эксперты, производственники, ученые. Рассматриваем программу, с учетом всех рисков, чтобы сделать ее не виртуальной или излишне оптимистичной, а реальной, объективно отражающей тенденции развития нашей экономики», — уточнила вице-премьер РК.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что правительство республики разработает программу развития экономики республики на ближайшее 10 лет с учетом специальной военной операции, логистических проблем и других факторов. По его словам, при формировании программы будут учитываться все детали для выявления сфер, которые вносят наибольший вклад в увеличение валового регионального продукта. И, как следствие, будет определена приоритетность их финансирования.

Крымчане могут предложить свои идеи по развитию региона семи национальным организациям:

— сохранение населения, укрепление здоровья и повышение уровня жизни людей, поддержка семьи;

— обеспечение возможностей каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности;

— комфортная и безопасная среда для жизни;

— экологическое благополучие;

— устойчивая и динамичная экономика;

— технологическое лидерство;

— цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.

В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.