Правительство поддержит рыболовство в Черном и Азовском морях

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство поддержит предприятия рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в Черном и Азовском морях, для этого семи регионам Азово-Черноморского бассейна выделяется около миллиарда рублей на три года, сообщил премьер-министр РФ.
«Подписано постановление, которое позволит поддержать семь российских субъектов в Азово-Черноморском бассейне. Это Крым, Краснодарский край, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Запорожская, Ростовская, Херсонская области», — сказал он на заседании кабмина.
Мишустин отметил, что многие расположенные там предприятия годами занимаются выловом и разведением рыбы, «но в последнее время по понятным причинам промысел в этих регионах ведется с ограничениями».
«Чтобы помочь рыбохозяйственным организациям снизить издержки, принято решение компенсировать часть их затрат на текущие расходы, ну, а именно на оплату труда работников и на социальные отчисления, включая взносы по обязательному медицинскому страхованию и ряд других. На эти цели в федеральном бюджете на три года предусмотрели около миллиарда рублей», — сказал Мишустин.