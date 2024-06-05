Правительство поддержит рыболовство в Черном и Азовском морях

«Чтобы помочь рыбохозяйственным организациям снизить издержки, принято решение компенсировать часть их затрат на текущие расходы, ну, а именно на оплату труда работников и на социальные отчисления, включая взносы по обязательному медицинскому страхованию и ряд других. На эти цели в федеральном бюджете на три года предусмотрели около миллиарда рублей», — сказал Мишустин.