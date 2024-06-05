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На Черноморском побережье хотят построить три крупных отеля за 84 млрд рублей

Инвестиции в размере 84 млрд рублей будут направлены на строительство трех гостиничных комплексов в Анапе, Туапсе и Новороссийске. Как сообщают «Ведомости Юг», соответствующее соглашение подписала ГК ССК с администрацией Краснодарского края на площадке ПМЭФ-2024.

Самый крупный проект — отель на 3 тыс. номеров в Новороссийске. Он станет частью многофункционального курортного комплекса, включающего торговый и медицинский центры, детский клуб, рестораны и другие объекты. Инвестиции в этот проект составят 33,4 млрд руб.

В Анапе ГК ССК возведет отель на 2,5 тыс.номеров с развитой инфраструктурой: спа-зоной, бассейнами, фитнес- и детским центрами. Стоимость проекта — 21 млрд руб.

Еще один гостиничный комплекс на 2,5 тыс. номеров появится на территории пансионата «Весна» в Туапсе. Здесь же планируется построить общественно-деловой центр. Инвестиции составят 30 млрд руб.

В прошлом году компания анонсировала строительство двух отелей в Анапе и Туапсинском районе.