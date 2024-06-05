На Черноморском побережье хотят построить три крупных отеля за 84 млрд рублей

Самый крупный проект — отель на 3 тыс. номеров в Новороссийске. Он станет частью многофункционального курортного комплекса, включающего торговый и медицинский центры, детский клуб, рестораны и другие объекты. Инвестиции в этот проект составят 33,4 млрд руб.
В Анапе ГК ССК возведет отель на 2,5 тыс.номеров с развитой инфраструктурой: спа-зоной, бассейнами, фитнес- и детским центрами. Стоимость проекта — 21 млрд руб.
Еще один гостиничный комплекс на 2,5 тыс. номеров появится на территории пансионата «Весна» в Туапсе. Здесь же планируется построить общественно-деловой центр. Инвестиции составят 30 млрд руб.
В прошлом году компания анонсировала строительство двух отелей в Анапе и Туапсинском районе.