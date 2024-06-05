На Черноморском побережье хотят построить три крупных отеля за 84 млрд рублей

Инвестиции в размере 84 млрд рублей будут направлены на строительство трех гостиничных комплексов в Анапе, Туапсе и Новороссийске. Как сообщают «Ведомости Юг», соответствующее соглашение подписала ГК ССК с администрацией Краснодарского края на площадке ПМЭФ-2024.