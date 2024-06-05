Перезапуск автопрома, концертный зал и мегастройки. Что Петербург запланировал на ПМЭФ-2024

По данным «Фонтанки», в том или ином виде планируется освежить и сюжет с двумя новым небоскребами рядом с уже построенным Лахта центром. На территории давно идут изыскания, проведена большая работа по документации (в частности, по изменению генплана), да и визуал давно известен и был представлен даже на выставке «Россия» в Москве. Оба новых небоскреба были в списке из 64 объектов, которые город хочет строить вместе с «Газпромом» и соглашение по которым подписали на форуме два года назад. Но с тех пор публично, если не считать макетов, к мегастройке не возвращались.