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В Карелии откроют производство беспилотных систем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Предприятие по производству беспилотных систем и комплектующих для пневматического оружия откроют в Карелии, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщило управление пресс-службы главы республики.

«Инвестиционный проект, вложения в который составят 2,6 миллиарда рублей, будет реализовывать ООО “Эдган Машинери”. Соглашение о сотрудничестве с компанией подписано в рамках Петербургского международного экономического форума», — говорится в сообщении.

Группа компаний «ЭДган» является крупнейшим производителем пневматического оружия в России. Инвестором принято решение о создании нового высокотехнологического производства на территории Арктической зоны — в Сегеже.

ООО «Эдган Машинери», входящее в группу компаний «ЭДган», уже приступило к реализации проекта. Предусмотрено создание производства комплектующих для пневматических винтовок собственного производства. Номенклатура продукции включает детали, выпускаемые в настоящее время зарубежными поставщиками.

Срок реализации проекта — 2024−2025 годы. В настоящее время для производства приобретены токарный, фрезерный и горизонтальный притирочный станки. В июне этого года планируется их монтаж и пуско-наладка.

«Правительство Карелии уделяет особое внимание инвестиционным проектам, которые реализуются в Арктической зоне Российской Федерации и предусматривают создание новых рабочих мест. С компанией “ЭДганМашинери” мы подписали соглашение о сотрудничестве при создании промышленного предприятия по производству беспилотных систем и оборудования для металлообработки», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.