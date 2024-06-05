В Карелии откроют производство беспилотных систем

«Инвестиционный проект, вложения в который составят 2,6 миллиарда рублей, будет реализовывать ООО “Эдган Машинери”. Соглашение о сотрудничестве с компанией подписано в рамках Петербургского международного экономического форума», — говорится в сообщении.
Группа компаний «ЭДган» является крупнейшим производителем пневматического оружия в России. Инвестором принято решение о создании нового высокотехнологического производства на территории Арктической зоны — в Сегеже.
ООО «Эдган Машинери», входящее в группу компаний «ЭДган», уже приступило к реализации проекта. Предусмотрено создание производства комплектующих для пневматических винтовок собственного производства. Номенклатура продукции включает детали, выпускаемые в настоящее время зарубежными поставщиками.
Срок реализации проекта — 2024−2025 годы. В настоящее время для производства приобретены токарный, фрезерный и горизонтальный притирочный станки. В июне этого года планируется их монтаж и пуско-наладка.
«Правительство Карелии уделяет особое внимание инвестиционным проектам, которые реализуются в Арктической зоне Российской Федерации и предусматривают создание новых рабочих мест. С компанией “ЭДганМашинери” мы подписали соглашение о сотрудничестве при создании промышленного предприятия по производству беспилотных систем и оборудования для металлообработки», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.