В Карелии откроют производство беспилотных систем

«Правительство Карелии уделяет особое внимание инвестиционным проектам, которые реализуются в Арктической зоне Российской Федерации и предусматривают создание новых рабочих мест. С компанией “ЭДганМашинери” мы подписали соглашение о сотрудничестве при создании промышленного предприятия по производству беспилотных систем и оборудования для металлообработки», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.