Два винодельческих комплекса появятся в Новороссийске

Один из проектов — это «Винодельческий комплекс Семигорье». Инвестор заложит 220 га виноградников сортов Шардоне и Пино Нуар, построит комплекс по производству саженцев и винодельню. Его мощность составит до 1,2 млн бутылок в год. Объем инвестиций составит более 1,8 млрд рублей.
Новый комплекс позволит создать 120 новых рабочих мест. Реализовать проект планируют до 2030 года.
Вторым проектом станет «Усадьба Белая Дача». Планируется заложить 165,6 га виноградников сортов Шардоне, Рислинг, Алиготе, Совиньон Блан, Мускат, Грюнер Вельтлинер, Пино-Нуар, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира. Кроме виноградников появится комплекс по переработке винограда. Мощность составит 2,2 тысячи тонн ежегодно.
В проект инвестируют свыше 3 млрд рублей. За счет комплекса появится 100 новых рабочих мест. Реализовать проект планируют к 2028 году.
«Виноградарско-винодельческая отрасль — один из драйверов регионального АПК. Учитывая высокую капиталоемкость этого бизнеса, мы поддерживаем отрасль субсидиями из федерального и краевого бюджетов. В этом году на господдержку виноградарства направили более 883 млн рублей, свыше 98 млн рублей — на субсидирование оборудования для питомниководства и переработки винограда», — отметил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.