Два винодельческих комплекса появятся в Новороссийске

«Виноградарско-винодельческая отрасль — один из драйверов регионального АПК. Учитывая высокую капиталоемкость этого бизнеса, мы поддерживаем отрасль субсидиями из федерального и краевого бюджетов. В этом году на господдержку виноградарства направили более 883 млн рублей, свыше 98 млн рублей — на субсидирование оборудования для питомниководства и переработки винограда», — отметил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.