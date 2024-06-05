Ozon построит в Омской области логистический центр за 2 миллиарда

По словам губернатора, на объекте, который откроется в 2025 году, будет работать полторы тысячи человек, а после его строительства компания сможет привлечь к сотрудничеству больше предпринимателей из Омска. Сейчас на маркетплейсе выставляют свои товары 2,6 тысячи омских продавцов.