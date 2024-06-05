Ozon построит в Омской области логистический центр за 2 миллиарда

Омская область подписала с компанией Ozon соглашение о строительстве нового логистического комплекса. Об этом в своём телеграм-канале рассказал Виталий Хоценко.
По словам губернатора, на объекте, который откроется в 2025 году, будет работать полторы тысячи человек, а после его строительства компания сможет привлечь к сотрудничеству больше предпринимателей из Омска. Сейчас на маркетплейсе выставляют свои товары 2,6 тысячи омских продавцов.
Пресс-служба самой компании уточняет, что в строительство планируют вложить два миллиарда рублей. Площадь нового комплекса составит 84 тысячи квадратных метров, он будет построен на базе логистического парка «Солнечный».
Сейчас на территории нашего региона действует один сортировочный центр Ozon, строительство нового позволит местным продавцам быстрее и дешевле доставлять товары на маркетплейс.
«За два года количество местных предпринимателей на нашей платформе в регионе выросло почти в пять раз, и мы ожидаем, что наши совместные с правительством области усилия позволят им расти еще более быстрыми темпами», — рассказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.