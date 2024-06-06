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Пермского человекоподобного робота Женю презентовали в Санкт-Петербурге

Он обладает широким диапазоном микромимики и эластичной силиконовой кожей.

Источник: Промобот

Компания «Промобот» сообщила, что пермского человекоподобного робота Женю презентовали в Санкт-Петербурге.

Там сейчас проходит Петербургский международный экономический форум.

Робот Женя работает на стенде Московской области.

«В основные задачи входит общение с посетителями и консультации в области ЖКХ. Робот обладает широким диапазоном микромимики и эластичной силиконовой кожей», — рассказали в компании «Промобот».

Женя одет в костюм сотрудника ЖКХ. На поясе — сумка с инструментом.

Ранее perm.aif.ru писал, что робот-диагност приступил к работе в пермской клинической поликлинике. Он измеряет показатели здоровья пациентов, рассказывает, какими должны быть давление, уровень глюкозы.