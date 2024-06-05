Заявки аграриев на компенсацию начали принимать в Индерском районе

— Вследствие паводка пострадало 17 га сеяной травы, 2 га плодовых деревьев, зимовки и хозяйственные постройки шести хозяйств, занимающихся скотоводством. В настоящее время специалисты Индерского районного отдела сельского хозяйства начали работу по определению причиненного этим хозяйствам ущерба. Согласно утвержденным Министерством сельского хозяйства правилам, будет создана специальная комиссия, составлены акты, сделан учет. Сейчас принимаются заявки от представителей крестьянских хозяйств. Все работы по выплате компенсации пострадавшим крестьянским хозяйствам будут завершены в течение одного месяца, — сообщил руководитель Индерского районного отдела сельского хозяйства Мамбеткали Кусаинов.