В Казахмысе прокомментировали сообщение о розыске топ-менеджера

В «Казахмысе» прокомментировали сообщение об объявлении в международный розыск топ-менеджера ТОО «Kazakhmys Holding» Владимира Джуманбаева, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
«В сети распространяется информация Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики об объявлении в международный розыск гражданина Казахстана, топ-менеджера ТОО “Kazakhmys Holding” и акционера “Алтын Алмас”, “Каражыра” Владимира Джуманбаева. В связи с этим сообщаем, что Владимир Джуманбаев не имеет отношения к указанным в сообщении ГКНБ структурам. На данный момент Джуманбаев находится в трудовом отпуске. Он не скрывается от правоохранительных органов и готов оказать всяческое содействие следствию», — указывается в сообщении.
Официальных запросов от органов досудебного расследования Кыргызстана в адрес группы компаний «Казахмыс», «Алтын Алмас» и «Каражыра» не поступало.
«Группа компаний осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК и готова предпринять меры по правовой защите своих сотрудников», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанского бизнесмена Владимира Джуманбаева объявили в международный розыск. «По факту финансирования ОПГ К. Асанбека объявлен в розыск казахский предприниматель, владелец компании “Вертекс Голд” — Джуманбаев Владимир Викторович. ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ так называемого “вора в законе” К. Асанбека, входившего в международную преступную группировку “Братский круг” со стороны одного из крупных бизнесменов РК — Джуманбаева Владимира Викторовича», — говорится в сообщении ГКНБ КР.