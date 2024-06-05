В Казахмысе прокомментировали сообщение о розыске топ-менеджера

«В сети распространяется информация Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики об объявлении в международный розыск гражданина Казахстана, топ-менеджера ТОО “Kazakhmys Holding” и акционера “Алтын Алмас”, “Каражыра” Владимира Джуманбаева. В связи с этим сообщаем, что Владимир Джуманбаев не имеет отношения к указанным в сообщении ГКНБ структурам. На данный момент Джуманбаев находится в трудовом отпуске. Он не скрывается от правоохранительных органов и готов оказать всяческое содействие следствию», — указывается в сообщении.