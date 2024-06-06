Минфин увеличит расходы по льготной ипотеке на 25%

В 2024 году расходы на льготную и семейную ипотеку могут увеличиться на 25%. Такую поправку в закон о бюджете предложил внести Минфин России.
«Минфин предлагает увеличить на 25% расходы на льготную и семейную ипотеку в текущем году. … В случае принятия поправок совокупные затраты на две программы превысят аналогичные расходы за 2023 год почти в четыре раза», — выяснили «Ведомости».
Предполагается, что оператору льготных программ — госкорпорации Дом.РФ — будет выделена дополнительная субсидия размером в 113 миллиардов рублей. Сейчас бюджет предусматривает на эти цели 453,8 миллиарда.
Основной причиной такого предложения стало ожидание более продолжительного удержания высокой ключевой ставки. Минфин считает необходимым потратить дополнительные 66 миллиардов на семейную ипотеку и 47 миллиарда — на льготную.
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Теперь минимальная ставка составляет 18,2%. Выросла и процентная ставка в крупных банках России.