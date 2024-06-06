Назначен новый президент аэропорта Алматы

В 2006 году Г. Косе был приглашен в управление финансов и стратегии холдинга TAV Airports, где работал над многими проектами более 10 лет. Принимал активное участие в технической и экологической экспертизе проектов аэропортов, а также в их финансовом и коммерческом планировании. Он также курировал инвестиционные проекты в аэропортах, включая краткосрочное и долгосрочное бюджетное планирование и привлечение финансирования.