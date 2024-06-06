Крупнейшее судно-рыбозавод «Владивосток 2000» подешевело в 10 раз

Четвертый раз Росимущество выставляет на торги крупнейшее рыболовное судно «Владивосток 2000». Прошлые три аукциона отменили из-за отсутствия заявок, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В этот раз стоимость судна снизили до 211,49 миллиона рублей. Во время первых торгов его выставили на продажу за сумму, превышающую 2 миллиарда, затем за почти полтора миллиарда, а в третий раз — за 845,96 миллиона рублей.
Заявки принимаются до 30 июня этого года, торги стартуют 3 июля.
Отметим, что построенное в Японии в 1980 году судно «Владивосток 2000» ранее принадлежало ООО «Пасифик Марин Тролерз», связанном с предпринимателем Дмитрием Дремлюгой. Ранее мы писали, что суд взыскал 17,4 миллиарда рублей по иску Генпрокуратуры с рыбопромышленников Дальнего Востока, среди которых и очередной «крабовый король» Дремлюга.