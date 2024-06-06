На сколько вырастут пенсии к 2025 году в Казахстане

«Таким образом, с 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии составил 65 процентов от прожиточного минимума, или 28 215 тенге, а максимальный — 105 процентов от прожиточного минимума, или 45 578 тенге. Кроме того, с 1 января 2023 года повышен максимальный доход, применяемый для расчета солидарной пенсии с 46 до 55 МРП (203 060 тенге в 2024 году). Предлагаемые меры позволят увеличить удельный вес государственных выплат в составе пенсии и повысить ее размер в среднем на 27 процентов уже к 2025 году».