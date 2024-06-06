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В Омске приступают к расселению аварийного дома в Авиагородке

Судя по всему, в Омске запускается процедура расселения аварийной многоэтажки по адресу Авиагородок, 24 на Левобережье Омска.

Об этом свидетельствует обнародованное в минувшую среду, 5 июня 2024 года, постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений.

Напомним, об установлении технических недостатков двухэтажного дома 1956 года постройки, которые якобы могут повлечь его обрушение, сообщалось в апреле 2023 года. При этом статус аварийной двухэтажка официально получила в феврале 2019 года.

При этом стоит обратить внимание, что в настоящий момент действует государственная программа по расселению из аварийного жилья, предполагающая выделение финасирования из вышестоящего бюджета на такие мероприятия в отношении домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Ожидается, что по завершении работы по всем объектам, удовлетворяющим данному критерию, она будет распространена на жилье, получившее такой статус позднее. В связи с этим, в данном случае процедуру расселения предваряло соответствующее решение суда.

недвижимость