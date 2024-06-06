В Омске приступают к расселению аварийного дома в Авиагородке

При этом стоит обратить внимание, что в настоящий момент действует государственная программа по расселению из аварийного жилья, предполагающая выделение финасирования из вышестоящего бюджета на такие мероприятия в отношении домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Ожидается, что по завершении работы по всем объектам, удовлетворяющим данному критерию, она будет распространена на жилье, получившее такой статус позднее. В связи с этим, в данном случае процедуру расселения предваряло соответствующее решение суда.