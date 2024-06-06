Нужно ли платить налог при продаже подаренной квартиры в Казахстане

Настоящее дарение квартиры не происходит «на словах» — это юридическая сделка, которая оформляется через договор дарения. По сути, это альтернатива договору купли-продажи, но со своими «подводными камнями».
Как передает портал «Крыша», договор дарения является правоустанавливающим документом на недвижимость, который считается действительным только после регистрации в государственной базе. Именно с этого момента у квартиры меняется владелец.
После этого новый хозяин имеет полное право самостоятельно решать, что делать с жильем. Он может продать его хоть на следующий день после регистрации, однако казахстанцам важно помнить, что если сделать это слишком рано, то придется уплатить налог.
«Если с момента регистрации права собственности до даты продажи прошло меньше года, владелец обязан уплатить налог на добавленную стоимость, или, как его еще называют, налог на прибыль», — объясняют эксперты.
Размер налога составляет 10% — для граждан Казахстана, и 15% — для иностранцев. Высчитывается он от разницы между изначальной стоимостью недвижимости и той, за которую она была продана.
Например, если квартира была куплена за 30 млн тенге, а продали ее менее чем через год за 40 млн тенге, разница составит 10 млн тенге — именно с этой суммы казахстанцу нужно будет уплатить 10% налога, то есть 1 млн тенге.
Казахстанцам нельзя забывать об этой обязанности, иначе в будущем можно столкнуться с неприятными последствиями.
Поэтому лучшим вариантом станет решение отложить продажу квартиры на год. В этом случае платить налог не придется. Однако иногда приходится идти на такой шаг.
Как рассчитать налог на подаренную квартиру
«Подводный камень» при сделке дарения заключается в том, что ее изначальная стоимость неизвестна. Если ее продать рано, то цену будут рассчитывать из кадастровой стоимости, которая используется для определения размера налога на имущество.
Однако лишних трат можно избежать: если только оформляется договор дарения, можно заказать оценку у сертифицированного специалиста.
Если оценки на момент регистрации права собственности не было, то у владельца есть время до 31 марта следующего года после продажи, когда он может заказать ретроспективную оценку. Оценщик определит рыночную стоимость на момент приобретения.
Оценочная стоимость, указанная в акте, и будет считаться стоимостью покупки. Сумма налога в этом случае окажется гораздо ниже, чем если отталкиваться от кадастровой цены.
В любом случае важно уплатить налог. Сделать это нужно через подачу декларации по индивидуальному подоходному налогу по форме 240. Сдать ее можно разными способами:
- через мобильное приложение E-Salyq Azamat;
- на сайте eGov.kz;
- в электронном кабинете налогоплательщика;
- в районном управлении госдоходов.
Налог также уплачивается до 31 марта года, следующего за годом продажи. То есть, если квартира была продана в мае 2024 года, то декларацию нужно будет сдать не позднее 31 марта 2025 года. При этом налог можно уплатить частями, если сумма слишком большая.
Пытаться избежать уплаты налогов не стоит: за это предусмотрена ответственность. Сначала за неуплату грозит предупреждение, а затем — штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 55 380 тенге (в 2024 году 1 МРП равен 3 692 тенге).