В Свердловской области план капремонта многоквартирных домов выполнили на 42%

Кроме того, в более чем 200 домах приведены в порядок коммуникации и подвалы, обновлено лифтовое оборудование, а сейчас ведутся работы по ремонту фасадов и систем теплоснабжения. «Одна из приоритетных задач — завершить их в срок, чтобы инженерные сети домов к концу августа были готовы к очередному отопительному сезону», — отметил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Станислав Суханов.