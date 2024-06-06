В Свердловской области план капремонта многоквартирных домов выполнили на 42%

Кроме того, в более чем 200 домах приведены в порядок коммуникации и подвалы, обновлено лифтовое оборудование, а сейчас ведутся работы по ремонту фасадов и систем теплоснабжения. «Одна из приоритетных задач — завершить их в срок, чтобы инженерные сети домов к концу августа были готовы к очередному отопительному сезону», — отметил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Станислав Суханов.
Всего в этом году собираются отремонтировать 774 многоквартирных дома в 72 муниципалитетах области, общая стоимость работ составит порядка 7 млрд руб. Согласно информации департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (ГЖИ), сейчас в реестре программы состоит более 28 тыс. многоквартирников, где требуется капремонт, и указаны сроки его проведения.
Напомним, в начале года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил на 11% план капитального ремонта многоквартирных домов в регионе относительно 2023 года. Несмотря на то, что задолженность жителей региона по платам за капремонт составила более 3,7 млрд руб., плату за него в 2024 году повышать не планируют.