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В Екатеринбурге увеличат количество парковок и повысят их стоимость

Количество платных мест для парковки автомобиля увеличится на 640.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге продолжается развитие системы платных парковок, и в этом году их количество увеличится на 640 мест и составит 3000. Как уточнили в пресс-службе мэрии, новые пространства появятся в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Радищева, Горького, Тургенева, Толмачева.

В скором времени вырастет и плата за парковку.

«В соответствии с документом тариф должен составлять 50 рублей в час (сейчас — 30 рублей). Размер платы изменится с подписанием Главой Екатеринбурга специального постановления и его публикацией», — рассказали в администрации Екатеринбурга.