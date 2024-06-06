В Екатеринбурге увеличат количество парковок и повысят их стоимость

В Екатеринбурге продолжается развитие системы платных парковок, и в этом году их количество увеличится на 640 мест и составит 3000. Как уточнили в пресс-службе мэрии, новые пространства появятся в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Радищева, Горького, Тургенева, Толмачева.