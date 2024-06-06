В омской «Меге» закрывается популярный магазин одежды

В омском торговом центра «Мега» закрывается последний сетевой магазин Incity. В настоящее время в магазине проходит финальная распродажа, где одежда, обувь и аксессуары продаются со скидкой в 90%.
В официальном паблике магазина ВКонтакте был выставлен пост с сообщением о том, что программа лояльности закрывается. С 1 июня покупателям больше не будут начисляться бонусы.
«К сожалению, наша программа лояльности закрывается! Чтобы ваши накопленные бонусы не пропали — оплачивайте свои покупки накопленными бонусами до конца августа в наших розничных магазинах!» — говорится в посте.
В сообщении также отметили, что бонусы автоматически сгорят 31 августа. Причина закрытия магазина не сообщается.
Ранее стало известно, что креативное пространство «Дом культуры МЕГИ» переехало обратно на территорию крупнейшего торгового центра Омска.