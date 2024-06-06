Курс тенге на 6 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть продолжают умеренно расти, участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:47 аст 5 июня подорожали на 0,23%, до 77,7 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,19%, до 73,39 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,8 млн баррелей.
Металлы: цены на золото выросли, доходность американских гособлигаций упала, после того, как данные по занятости в частном секторе США усилили ожидания, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки в этом году. На 14:49 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,8%, до 2346,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,8%, до 2367,20 доллара, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:19 аст bitcoin торговался по 71 514,73 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 1,23%, а ее капитализация составила 1,4 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 815,51 доллар, понизившись в цене на 0,31%. Капитализация этой криптовалюты составила 458 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,6 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 5 июня.
1 австралийский доллар 297,9 тенге.
1 азербайджанский манат 264,68 тенге.
10 армянский драм 11,61 тенге.
1 белорусский рубль 137,36 тенге.
1 бразильский реал 84,8 тенге.
10 венгерских форинтов 12,43 тенге.
1 гонконгский доллар 57,44 тенге.
1 грузинский лари 161,67 тенге.
1 датская крона 65,37 тенге.
1 дирхам ОАЭ 122,16 тенге.
1 доллар США 448,64 тенге.
1 евро 487,54 тенге.
1 индийская рупия 5,38 тенге.
1000 иранский риал 10,7 тенге.
1 канадский доллар 328 тенге.
1 китайский юань 61,91 тенге.
1 кувейтский динар 1464,23 тенге.
1 кыргызский сом 5,12 тенге.
1 малазийский ринггит 95,54 тенге.
1 мексиканский песо 25,44 тенге.
1 молдавский лей 25,58 тенге.
1 норвежская крона 42,46 тенге.
1 польский злотый 113,17 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 119,62 тенге.
1 российский рубль 5,06 тенге.
1 СДР 594,87 тенге.
1 сингапурский доллар 332,97 тенге.
1 таджикский сомони 42,05 тенге.
1 тайский бат 12,22 тенге.
1 турецкая лира 13,8 тенге.
100 узбекских сумов 3,56 тенге.
1 украинская гривна 11,19 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 572,91 тенге.
1 чешская крона 19,77 тенге.
1 шведская крона 42,99 тенге.
1 швейцарский франк 502,85 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,78 тенге.
100 южнокорейских вон 32,69 тенге.
1 японская иена 2,88 тенге.