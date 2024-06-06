Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс тенге на 6 июня, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 448,64 тенге за доллар США.

Источник: Reuters

Нефть: цены на нефть продолжают умеренно расти, участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:47 аст 5 июня подорожали на 0,23%, до 77,7 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,19%, до 73,39 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,8 млн баррелей.

Металлы: цены на золото выросли, доходность американских гособлигаций упала, после того, как данные по занятости в частном секторе США усилили ожидания, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки в этом году. На 14:49 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,8%, до 2346,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,8%, до 2367,20 доллара, пишет 1prime.ru.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:19 аст bitcoin торговался по 71 514,73 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 1,23%, а ее капитализация составила 1,4 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 815,51 доллар, понизившись в цене на 0,31%. Капитализация этой криптовалюты составила 458 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,6 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 5 июня.

1 австралийский доллар 297,9 тенге.

1 азербайджанский манат 264,68 тенге.

10 армянский драм 11,61 тенге.

1 белорусский рубль 137,36 тенге.

1 бразильский реал 84,8 тенге.

10 венгерских форинтов 12,43 тенге.

1 гонконгский доллар 57,44 тенге.

1 грузинский лари 161,67 тенге.

1 датская крона 65,37 тенге.

1 дирхам ОАЭ 122,16 тенге.

1 доллар США 448,64 тенге.

1 евро 487,54 тенге.

1 индийская рупия 5,38 тенге.

1000 иранский риал 10,7 тенге.

1 канадский доллар 328 тенге.

1 китайский юань 61,91 тенге.

1 кувейтский динар 1464,23 тенге.

1 кыргызский сом 5,12 тенге.

1 малазийский ринггит 95,54 тенге.

1 мексиканский песо 25,44 тенге.

1 молдавский лей 25,58 тенге.

1 норвежская крона 42,46 тенге.

1 польский злотый 113,17 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 119,62 тенге.

1 российский рубль 5,06 тенге.

1 СДР 594,87 тенге.

1 сингапурский доллар 332,97 тенге.

1 таджикский сомони 42,05 тенге.

1 тайский бат 12,22 тенге.

1 турецкая лира 13,8 тенге.

100 узбекских сумов 3,56 тенге.

1 украинская гривна 11,19 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 572,91 тенге.

1 чешская крона 19,77 тенге.

1 шведская крона 42,99 тенге.

1 швейцарский франк 502,85 тенге.

1 южноафриканский ранд 23,78 тенге.

100 южнокорейских вон 32,69 тенге.

1 японская иена 2,88 тенге.

экономика
валюта
нефть