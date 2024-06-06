Курс тенге на 6 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть продолжают умеренно расти, участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:47 аст 5 июня подорожали на 0,23%, до 77,7 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,19%, до 73,39 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,8 млн баррелей.