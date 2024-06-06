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Сергей Собянин: Формирование МСД за пределами МКАД завершится к концу 2024 года

Продолжается строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) — от Московской кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Идет прокладка 12,2 километра дорог, на которых будет четыре эстакады, два тоннеля, мост и четыре пешеходных перехода. Объект готов более чем на 60 процентов.

«Сейчас ведем отделочные работы и прокладку инженерных коммуникаций в будущем тоннеле под 32-м километром МКАД. Строим закрытым способом, не мешая движению транспорта», — отметил мэр Москвы.

Почти на 70 процентов готова эстакада через пути Курского направления Московской железной дороги и Варшавское шоссе. Полностью смонтировали пролет на эстакаде — съезде с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону Московской области.

«Новый участок завершит формирование Московского скоростного диаметра за пределами МКАД на юге столицы. Все работы планируем закончить к концу этого года», — подчеркнул мэр Москвы.

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