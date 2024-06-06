Сергей Собянин: Формирование МСД за пределами МКАД завершится к концу 2024 года

Идет прокладка 12,2 километра дорог, на которых будет четыре эстакады, два тоннеля, мост и четыре пешеходных перехода. Объект готов более чем на 60 процентов.
«Сейчас ведем отделочные работы и прокладку инженерных коммуникаций в будущем тоннеле под 32-м километром МКАД. Строим закрытым способом, не мешая движению транспорта», — отметил мэр Москвы.
Почти на 70 процентов готова эстакада через пути Курского направления Московской железной дороги и Варшавское шоссе. Полностью смонтировали пролет на эстакаде — съезде с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону Московской области.
«Новый участок завершит формирование Московского скоростного диаметра за пределами МКАД на юге столицы. Все работы планируем закончить к концу этого года», — подчеркнул мэр Москвы.