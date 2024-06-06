Увеличивается количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Красноярск

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по прогнозам, рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737−800. Вылеты из столицы Урала планируется осуществлять по четвергам, субботам и воскресеньям — в 2:50, 2:30 и 21:50. Время в пути составит три часа.