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Увеличивается количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Красноярск

В Екатеринбурге увеличилось количество прямых рейсов до Красноярска.

Источник: Freepik

В Екатеринбурге увеличилось количество прямых рейсов до Красноярска.

Перелеты в Красноярск из международного аэропорта «Кольцово» с 27 июня трижды в неделю будет производить авиакомпания «Аэрофлот».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по прогнозам, рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737−800. Вылеты из столицы Урала планируется осуществлять по четвергам, субботам и воскресеньям — в 2:50, 2:30 и 21:50. Время в пути составит три часа.

Сейчас из Екатеринбурга в Красноярск летают самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Россия».

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