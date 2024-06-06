На аэропорт Перми подали в суд из-за выкатившегося за пределы полосы самолета

Напомним, 22 сентября 2023 года самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в «Большом Савино» выкатился на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время на бору находилось 174 пассажира. Никто из них не пострадал.