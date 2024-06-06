На аэропорт Перми подали в суд из-за выкатившегося за пределы полосы самолета

Авиакомпания «Россия» намерена через суд взыскать с аэропорта Перми 260,9 тысяч рублей убытков после инцидента, который произошел 22 сентября прошлого года. Соответствующий иск арбитражный суд Пермского края начнет рассматривать в августе, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Напомним, 22 сентября 2023 года самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в «Большом Савино» выкатился на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время на бору находилось 174 пассажира. Никто из них не пострадал.
После ЧП аэропорт полностью закрыли для приема и отправления воздушных судов. Из-за этого борт авиакомпании «России», который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Пермь, вынужден был приземлиться в Ижевске. Это привело к нарушению расписания полетов и убыткам.
Пермский аэропорт с выдвинутыми претензиями не согласен. Он считает, что ответственность за случившееся несет турецкий авиаперевозчик.