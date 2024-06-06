Мэр Новосибирска объяснил причины задержки строительства станции метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объяснил причины задержки строительства станции метро «Спортивная». По словам градоначальника, на сроки строительства и ввода станции повлияли санкции. Кроме того, сроки были сдвинуты из-за доработки проектной документации.
— Санкции, введенные против нашей страны, сделали невозможным приобретение импортного оборудования, предусмотренного первоначальным проектом. Необходимо было вносить изменения, менять на отечественные аналоги. Сейчас уже получено положительное заключение по технической части исправленной проектной документации, — пояснил мэр в беседе с журналистами «Сиб.фм».
По словам мэра, сейчас субподрядчикам и подрядчикам необходимо договориться об алгоритме исправления ошибок. Когда они будут исправлены, будет объявлено новой дате ввода станции в эксплуатацию.
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Александр ИЛЬИН.