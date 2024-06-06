Литва смягчила запрет на ввоз продуктов из Беларуси

Власти Литвы смягчили запрет на ввоз ряда товаров и продуктов из Беларуси при пересечении границы. Подробнее проинформировала пресс-служба таможни Литвы.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что запрет Литвы на ввоз ряда товаров из Беларуси вступил в силу 3 июня.
Однако спустя несколько дней после введения ограничительных мер литовская сторона смягчила правила запрета на товары, которые физлица ввозят из Беларуси и России.
В частности, теперь запрет на ввоз не будет распространяться на предметы, которые перевозятся транзитом, и не касается товаров личного использования во время поездки со вскрытой упаковкой.
То есть, туристы, имеющие при себе необходимые продукты питания для личного потребления, могут везти продукты во вскрытых упаковках для комфортного и безопасного путешествия.
Однако по-прежнему не может перевозиться мясная и молочная продукция, так как ее перемещение ограничено требованиями Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы.