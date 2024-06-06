Омскую пятиэтажку, которая обрушилась два года назад, до сих пор не снесли

В местных пабликах омичи опубликовали свежие фотографии пятиэтажного дома на улице 20-го Партсъезда, 53. На кадрах видно, как крыша здании находится на грани обрушения. Горожане задаются вопросом, почему никто не занимается сносом аварийного дома.
Напомним, что 12 августа 2022 года в пятиэтажке обрушилась стена. В той части крыла находились душевые комнаты, которые послужили причиной трагедии. Дом признали непригодным для проживания и подлежащим сносу.
В городской администрации объяснили, что этогодо сих пор не произошло из-за непрекращающихся судов с собственниками жилья в этом доме. Они хотят получить квартиры вместо денежной компенсации. Заявители хотят получить квартиры вместо денежной компенсации.
«В данном аварийном доме никто не проживает, он огорожен забором. Дом не может быть снесен, так как продолжается судебный процесс с собственниками жилых помещений в этом МКД», — добавили в пресс-службе мэрии.