В каких ЖК Алматы не рекомендуют брать жилье: новый список

По данным управления градостроительного контроля Алматы, на сегодня список состоит из 45 жилых комплексов. Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство либо возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.