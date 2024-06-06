В каких ЖК Алматы не рекомендуют брать жилье: новый список

По данным управления градостроительного контроля Алматы, на сегодня список состоит из 45 жилых комплексов. Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство либо возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.
Стоит отметить, что в список также вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
«Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по нашему справочному WhatsApp-каналу: +7 705 89 66 000».
Алатауский район
- ЖК «Питтсбург», микрорайон Дархан, улица Сабатаева, 24.
- МЖК ORDA CITY, микрорайон Теректы, улица Айналмалы, участок 183.
- МЖК Dostar Deluxe, микрорайон Мадениет, 185/8.
Алмалинский район
- ЖК Auezov Apartaments, улица Карасай батыра, 183/19.
- ЖК Tole BI Residence, улица Аносова, 103 «Б».
Наурызбайский район
- ЖК Apple Park, улица Сейдимбек, участок 105/6.
- ЖК «Люксембург», микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, участки 71, 73, 75.
- ЖК «Мунартау», улица Сейдимбек, участки 100/2, 100/3, 100/4.
- Таунхаус по адресу: микрорайон Карагайлы, 2-е отделение.
- Коттеджный городок Sofia Village, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 1115/1.
- ЖК Flora, микрорайон Тастыбулак, улица Таутаган, участки 6, 8, 10.
- ЖК Lantana, Большой алматинский сельский округ.
- ЖК «Французский дом», микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 426.
- МЖК по адресу: улица Кенесары хан, участок 98.
- Блокированный дом по адресу: микрорайон Карагайлы, улица Куралай, дом 37.
- ЖК Royal Time, улица Кенесары хана, 145.
Бостандыкский район
- МЖК «Баганашыл», с/т Мамыр, участки 138/2, 138/3, 138/4, 138/5.
- ЖК «Швейцария», микрорайон Нурлытау, участки 1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22.
- Клубный дом Rich, микрорайон Мирас, 24/1, 24/2
- ЖК Graff, микрорайон Ремизовка, пер. 7, участки 71, 73, 75.
- МЖД по адресу: микрорайон Ерменсай, улица Жангир хана, 46.
- Клубный дом Pine Hills, микрорайон Ерменсай, пер. 7, участок 8/1.
- Клубный дом по адресу: микрорайон Нур-Алатау, улица К. Тауасарулы, дом 71/21.
- Блокированный дом по адресу: микрорайон Аскар тау, улица Жансая, 17Б.
- ЖК EVIM NOVO, микрорайон Каргалы, улица Кенесары хана, д. 85/3.
- ЖК «Баракат», микрорайон Нур Алатау, улица К. Тауасарулы, участки 71/5, 71/6.
- Таунхаус по адресу: микрорайон Ерменсай, улица Жангир хана, 39, 41.
- Клубный дом по адресу: микрорайон Нур Алатау, улица Баязитовой, участок 13.
- Клубный дом по адресу: пр. Аль-Фараби, участок 128/3.
- ЖК Montblanc, микрорайон Ерменсай, переулок 7, участок 8.
Медеуский район
- Клубный дом Sky Club House, улица Фонвизина, 28.
- Клубный дом Priority, улица Жамакаева, 194.
- ЖК по адресу: пр. Достык, 170/1.
- Клубный дом Maison, улица Шашкина, 42/1.
- Клубный дом Demeu Residence, Горный Гигант, участок 192.
- Клубный дом Pine Hill Residence, улица 2, участок 33.
- Клубный дом Alma Garden, улица 6, участки 7, 9.
- Клубный дом Chelsea Club House, улица Сызганова, 27.
- ЖК Domino Life, улица Жамакаева, 308.
- МЖД Monterosa, улица Оспанова, участок 83/26.
- Таунхаус по адресу: улица 3, участок 12.
- Таунхаус по адресу: улица Оспанова, 89/10.
- МЖД по адресу: улица Нурмагамбетова, 374/1 18.
- Клубный дом Damac House, улица Оспанова, 54.
- Клубный дом Compositor, улица Жамакаева, 210.