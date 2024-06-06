В сентябре в Калининграде и рядом с «Храброво» хотят открыть 15 зарядных станций для электрокаров

Мы комплексно подходим к созданию условий для развития электротранспорта в Калининградской области. Строим электросетевую инфраструктуру для завода «Росатома» по производству литийионных батарей, который откроется в Неманском районе. Развиваем сеть электрозарядных станций: в регионе работает 15 ЭЗС «Россети Янтарь», в этом году откроем ещё 10. Также готовы обеспечить необходимую мощность для зарядных хабов компании «ТВЭЛ», — рассказал и.о. гендиректора «Россети Янтарь» Артём Пидник.