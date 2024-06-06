В сентябре в Калининграде и рядом с «Храброво» хотят открыть 15 зарядных станций для электрокаров

В сентябре в Калининградской области хотят открыть 15 быстрых зарядных станций для электромобилей. Десять появится на острове Октябрьском и пять — в районе аэропорта «Храброво». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе «Россети Янтарь».
Новые станции планирует открыть Топливная компания «ТВЭЛ» (входит в структуру «Росатома»). «Россети» обеспечат объекты 3 МВт мощности. Организации подписали соглашение о сотрудничестве по развитию зарядной инфраструктуры на Петербургском международном экономическом форуме.
Мы комплексно подходим к созданию условий для развития электротранспорта в Калининградской области. Строим электросетевую инфраструктуру для завода «Росатома» по производству литийионных батарей, который откроется в Неманском районе. Развиваем сеть электрозарядных станций: в регионе работает 15 ЭЗС «Россети Янтарь», в этом году откроем ещё 10. Также готовы обеспечить необходимую мощность для зарядных хабов компании «ТВЭЛ», — рассказал и.о. гендиректора «Россети Янтарь» Артём Пидник.
Сейчас на территории области располагается около 20 станций для зарядки электрокаров. В 2023 году их обустроили в Гусеве, Советске и на Куршской косе. К 2030-му власти планируют перевести таксопарки на электрокары и оборудовать 800 станций для быстрой зарядки.
Отметим, что завод по производству литийионных батарей под Неманом строит дочерняя компания «ТВЭЛ» — «Рэнера». Гигафабрику собираются открыть в 2025 году.