Казахстанцы чаще выезжают за границу, чем путешествуют внутри страны

Основную часть путешественников за границу составляют молодые люди от 26 до 40 лет с доходами выше средних. По данным исследовательского центра Jusan Analytics, их заработная плата в прошлом году начиналась от 500 тысяч тенге в месяц.
Большинство выездных туристов предпочитают ближайшие страны: Россию, Кыргызстан, Узбекистан. Среди более далёких направлений лидируют Турция, ОАЭ и Египет. Эти данные совпадают со статистикой корпоративного фонда «Туристык Камкор», который аккумулирует информацию о выезжающих с туристическими кодами. По количеству выкупленных путёвок лидируют Турция, Египет и ОАЭ.
За 2023 год казахстанцы потратили более 268,6 млрд тенге на транспорт, проживание, питание и различные услуги за границей. Расходы распределились следующим образом:
- Покупка путёвок и билетов — 83,3 млрд тенге.
- Оплата отелей и гостиниц — 44 млрд тенге.
- Шоппинг — 42,7 млрд тенге.
Примечательно, что более половины (57,6%) расходов на заграничные поездки казахстанцы делают ещё находясь на родине, приобретая путёвки и билеты у туроператоров внутри страны. Значительная часть средств (24,8 млрд тенге) уходит на проживание в отелях и гостиницах казахстанских городов, особенно для тех, кто вылетает в другие страны из ближайших или столичных аэропортов.
Таким образом, последние данные показывают устойчивый рост выездного туризма среди казахстанцев, что свидетельствует о повышенном интересе к зарубежным поездкам и улучшении экономической ситуации в стране.