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Казахстанцы чаще выезжают за границу, чем путешествуют внутри страны

В последние четыре года количество выездных туристов из Казахстана превысило количество внутренних путешественников. По итогам 2023 года, выездной туризм в стране достиг «докоронакризисных» показателей. Согласно данным пограничной службы КНБ, в прошлом году 10,5 млн казахстанцев побывали в других странах, что на 37,2% больше, чем в 2022 году, сообщает El.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Источник: EL.kz

Основную часть путешественников за границу составляют молодые люди от 26 до 40 лет с доходами выше средних. По данным исследовательского центра Jusan Analytics, их заработная плата в прошлом году начиналась от 500 тысяч тенге в месяц.

Большинство выездных туристов предпочитают ближайшие страны: Россию, Кыргызстан, Узбекистан. Среди более далёких направлений лидируют Турция, ОАЭ и Египет. Эти данные совпадают со статистикой корпоративного фонда «Туристык Камкор», который аккумулирует информацию о выезжающих с туристическими кодами. По количеству выкупленных путёвок лидируют Турция, Египет и ОАЭ.

За 2023 год казахстанцы потратили более 268,6 млрд тенге на транспорт, проживание, питание и различные услуги за границей. Расходы распределились следующим образом:

  • Покупка путёвок и билетов — 83,3 млрд тенге.
  • Оплата отелей и гостиниц — 44 млрд тенге.
  • Шоппинг — 42,7 млрд тенге.

Примечательно, что более половины (57,6%) расходов на заграничные поездки казахстанцы делают ещё находясь на родине, приобретая путёвки и билеты у туроператоров внутри страны. Значительная часть средств (24,8 млрд тенге) уходит на проживание в отелях и гостиницах казахстанских городов, особенно для тех, кто вылетает в другие страны из ближайших или столичных аэропортов.

Таким образом, последние данные показывают устойчивый рост выездного туризма среди казахстанцев, что свидетельствует о повышенном интересе к зарубежным поездкам и улучшении экономической ситуации в стране.

экономика
туризм и отдых