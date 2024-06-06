Казахстанцы чаще выезжают за границу, чем путешествуют внутри страны

В последние четыре года количество выездных туристов из Казахстана превысило количество внутренних путешественников. По итогам 2023 года, выездной туризм в стране достиг «докоронакризисных» показателей. Согласно данным пограничной службы КНБ, в прошлом году 10,5 млн казахстанцев побывали в других странах, что на 37,2% больше, чем в 2022 году, сообщает El.kz со ссылкой на Ranking.kz.