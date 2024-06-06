В Сочи два проекта получат пять млн рублей по гранту губернатора

Проект «Хоккей для настоящих девчонок!» предусматривает всестороннее и гармоничное развитие физических способностей, психологических качеств, интеллекта и укрепление здоровья сочинских девочек от трех до семи лет. Речь идет в том числе о малышках из малоимущих, многодетных и неполных семей. Главное, чтобы юные сочинки хотели заниматься хоккеем. Специальный физкультурно-оздоровительный комплекс тренировок в хоккейной тематике будет проводиться в Сочи и Сириусе. В ходе проекта сформируют детскую группу по хоккею среди девочек, проведут тренировки на льду, мастер-классы, семинары и товарищескую игру.