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В Сочи два проекта получат пять млн рублей по гранту губернатора

Сочинским НКО выделять пять млн рублей грантовой поддержки.

Сочинские некоммерческие организации получат пять миллионов рублей по итогам первого конкурса грантов губернатора Кубани 2024 года. Победителей объявила АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края».

«Два сочинских проекта-победителя получат в общей сумме почти пять миллионов рублей грантовой поддержки на реализацию социально значимых мероприятий», — рассказала заммэра Сочи Светлана Калинина.

Победителями стали сочинские проекты «Шапсуги. Сохранение этнической самобытности и культуры» и «Хоккей для настоящих девчонок!».

Первый из них создан с целью сохранить этническую самобытность малочисленного народа России — шапсугов. В рамках проекта планируется проведение фестиваля адыгской инструментальной музыки «Звучи, адыгская гармонь!», организация мероприятий ко Дню народного единства и выход в свет шести номеров газеты «Шапсугия», в том числе на адыгском языке.

Проект «Хоккей для настоящих девчонок!» предусматривает всестороннее и гармоничное развитие физических способностей, психологических качеств, интеллекта и укрепление здоровья сочинских девочек от трех до семи лет. Речь идет в том числе о малышках из малоимущих, многодетных и неполных семей. Главное, чтобы юные сочинки хотели заниматься хоккеем. Специальный физкультурно-оздоровительный комплекс тренировок в хоккейной тематике будет проводиться в Сочи и Сириусе. В ходе проекта сформируют детскую группу по хоккею среди девочек, проведут тренировки на льду, мастер-классы, семинары и товарищескую игру.

Ранее в Сочи на базе школы в Адлерском районе открыли комплекс для настольного тенниса.