Международная ТОР в Приморье может разместиться под Уссурийском

Здесь, безусловно, важно понимать, если это международная ТОР, то, прежде всего, нужно учитывать интересы международного бизнеса, брать за основу их предложения. Я думаю, что в дальнейшем мы будем дорабатывать законодательную базу. Но уже к Восточному экономическому форуму (18+) мы такие площадки представим, может быть будут первые инвесторы«, — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью “Интерфаксу” (18+) на полях ПМЭФ (18+).