Международная ТОР в Приморье может разместиться под Уссурийском

В Приморье рассматриваются сразу несколько площадок для создания международной территории опережающего развития (МТОР). Одна из них в районе села Воздвиженка рядом с Уссурийском. Закон о создании МТОР может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию и вступит в силу в начале 2025 года. Наиболее привлекательными для инвесторов выглядят Амурская область, Приморский и Забайкальский края. Ожидается, что МТОР будут востребованы прежде всего китайским бизнесом, сообщает ИА PrimaMedia.
«Есть несколько площадок. Одна из них в Уссурийске, в районе Воздвиженки. Вторая площадка — в ТОР “Надеждинская”, там, где есть коммуникации. Поэтому сейчас, я думаю, мы глубже проработаем порядок международной ТОР, условия, которые позволяют инвестору заходить туда, с учетом тех льгот, которые есть.
Здесь, безусловно, важно понимать, если это международная ТОР, то, прежде всего, нужно учитывать интересы международного бизнеса, брать за основу их предложения. Я думаю, что в дальнейшем мы будем дорабатывать законодательную базу. Но уже к Восточному экономическому форуму (18+) мы такие площадки представим, может быть будут первые инвесторы«, — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью “Интерфаксу” (18+) на полях ПМЭФ (18+).
«Мы сознательно на полгода позже примем этот законопроект (о создании МТОР — прим. ред.), чтобы подгрузить туда еще больше льгот, чем изначально было запланировано. Готовятся поправки ко второму и третьему чтениям с тем, чтобы увеличить сроки действия налоговых льгот с 10 до 15 лет и установить дополнительные гарантии стабильности условий для инвесторов. В части контрольно-надзорной деятельности постараемся максимально освободить инвесторов от административного влияния», — сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью «Интерфаксу».
МТОР будут создаваться по решению правительства РФ либо на основании международного договора.
Критерии создания МТОР на основании решения правительства: наличие потенциальных резидентов МТОР, подтвердивших готовность реализовать инвестиционные проекты, наличие информации о возможности обеспечить резидентов необходимыми ресурсами, а также наличие предложения субъекта РФ по налоговым льготам.
Резиденты МТОР получат все привилегии и льготы, которыми пользуются резиденты стандартных ТОР, включая упрощенный порядок предоставления земельных участков и обеспечение необходимой инфраструктурой.
Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев ранее предложил китайским компаниям создавать в рамках МТОР в приграничных с Китаем районах РФ предприятия по производству станков, двигателей и горного оборудования с последующей локализацией. Подобным пилотным проектом в МТОР может стать проект по производству ветрогенераторов в Амурской области.
Законопроект о создании МТОР был внесен правительством в ноябре 2023 года. Предполагается, что создание МТОР поможет осуществить совместные инвестиционные проекты с зарубежными партнерами по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.