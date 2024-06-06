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Госкомитет РТ по тарифам рассказал, как сократить расходы на оплату ЖКУ

Тарифы на ЖКУ в Татарстане повысятся с 1 июля 2024 года. В среднем рост платы составит 10,8%, в городах и поселках городского типа — 15,7%. Как сократить расходы на оплату ЖКУ в интервью «Татар-информу» рассказал начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

Источник: ИА Татар-информ

«Необходимо установить приборы учета коммунальных ресурсов, регулярно снимать показания и следить за исправностью их работы. Для сокращения потерь тепла нужно, чтобы в доме был проведен капитальный ремонт. Чем меньше потери, тем меньше затраты на отопление. Капитальный ремонт должен проходить каждые 25 лет, но на практике это не всегда так. Поэтому жильцам нужно быть более активными, проводить собрания собственников, обсуждать актуальные вопросы», — заявил он.

Экономить на отоплении в жилых домах помогают узлы погодного регулирования, но их необходимо правильно настроить, специалисты должны регулировать их работу. Чтобы экономить на электроэнергии, нужно использовать энергоэффективное оборудование и энергосберегающие лампочки. Экономить воду домохозяйкам помогают посудомоечные машины. В летний период нужно заменить старые батареи и решить другие вопросы, которые возникли минувшей зимой.

ЖКХ