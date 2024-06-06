Госкомитет РТ по тарифам рассказал, как сократить расходы на оплату ЖКУ

«Необходимо установить приборы учета коммунальных ресурсов, регулярно снимать показания и следить за исправностью их работы. Для сокращения потерь тепла нужно, чтобы в доме был проведен капитальный ремонт. Чем меньше потери, тем меньше затраты на отопление. Капитальный ремонт должен проходить каждые 25 лет, но на практике это не всегда так. Поэтому жильцам нужно быть более активными, проводить собрания собственников, обсуждать актуальные вопросы», — заявил он.