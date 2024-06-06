Орешкин заявил, что успешной экономики не бывает без успешной армии

Белоусов еще в должности вице-премьера отмечал, что рост экономики России обеспечивает не только оборонно-промышленный комплекс (ОПК), значительный рост в стране также показывают сферы импортозамещения. «Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет ОПК. Это неправда, это, мне кажется, частичная правда. Действительно, ОПК растет высокими темпами, и он тянет за собой смежные отрасли — металлургию, химию и целый ряд других производств. Но у нас очень высокими темпами, по 5−7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение», — говорил он в ноябре.