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В Стеклянном городке в Петербурге построят бизнес-центр

Правительство Санкт-Петербурга во второй день Петербургского международного экономического форума заключило соглашение с «Производственно-коммерческим предприятием “Рекорд”» о строительстве в историческом районе Стеклянный городок бизнес-центра, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Соглашение подписали вице-губернатор Николай Линченко и представитель компании Сергей Ярошенко. Господин Линченко сообщил, что проект запланирован в рамках комплексного развития территории, расположенной в историческом районе Петербурга Стеклянный городок. Предполагается, что строительство бизнес-центра позволит создать не менее 2850 рабочих мест.

Исторический район Стеклянный городок расположен в Невском районе Санкт-Петербурга между Александро-Невской Лаврой и станцией метро «Елизаровская». ООО «ПКП “Рекорд”» зарегистрировано в Петербурге в 1992 году. Гендиректор и учредитель — Дмитрий Яворский.

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