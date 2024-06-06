В Стеклянном городке в Петербурге построят бизнес-центр

Соглашение подписали вице-губернатор Николай Линченко и представитель компании Сергей Ярошенко. Господин Линченко сообщил, что проект запланирован в рамках комплексного развития территории, расположенной в историческом районе Петербурга Стеклянный городок. Предполагается, что строительство бизнес-центра позволит создать не менее 2850 рабочих мест.