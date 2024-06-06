Истребители пятого поколения презентовал Хабаровский край на ПМЭФ-2024

Также гости и участники форума узнают о якорных объектах и новых точках притяжения, которые будут созданы в рамках мастер-планов для жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В Хабаровске это уникальный комплекс Дальневосточного художественного музея, примыкающий к набережной Амура, которая по завершении строительства обещает стать самой протяженной и красивейшей набережной на Дальнем Востоке, межвузовский кампус — современный центр подготовки молодых профессионалов, обновленные центральные бульвары и спортивно-туристический комплекс «Хехцир», где можно будет отдохнуть семьей. В Комсомольске-на-Амуре это стадион «Авангард», который после реконструкции вместит более 15 тысяч зрителей, 4 благоустроенных городских парка и «зимняя набережная» с водно-оздоровительным комплексом, Дворец культуры «Судостроитель» и инновационный центр «Эвристика».