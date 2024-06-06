Истребители пятого поколения презентовал Хабаровский край на ПМЭФ-2024

Накануне в Санкт-Петербурге прошел первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится с 5 по 8 июня. От Хабаровского края в его работе принимает участие делегация во главе с врио губернатора края Дмитрием Демешиным. На ПМЭФ глава региона намерен провести серию встреч, во время которых будут подписаны соглашения, направленные на ускоренное развитие региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В рамках ПМЭФ проходит выставка SPIEF Investment & Business Expo. Это уникальная возможность для регионов страны продемонстрировать российским и зарубежным участникам форума свой инвестиционный и туристический потенциал, привлечь инвесторов в перспективные проекты, представить продукцию местных брендов. В этом году Хабаровский край презентует достижения в сфере авиа-, судо— и машиностроения, горнодобычи, подготовил для потенциальных инвесторов и заказчиков пакет мощных отраслевых и инфраструктурных проектов, представил продукцию более десятка местных брендов.
Стенд Хабаровского края состоит из 4 функциональных зон. Каждая из зон оснащена экраном, на котором в режиме нон-стоп демонстрируются ролики о ведущих промышленных, туристических проектах и достопримечательностях региона. Над стендом парит истребитель пятого поколения Су-57 — масштабная полигональная модель была построена специально для ПМЭФ по чертежам, предоставленным «Объединенной авиастроительной корпорацией». Размещенные под острыми углами металлические грани создают объем, лаконично подчеркивая главные технические характеристики грозного боевого авиакомплекса: сверхскорость, сверхманевренность и невидимость. Получить подробные сведения о ключевых проектах и перспективных планах можно с помощью размещенной в зоне ресепшн интерактивной панели. Одно прикосновение — и на экран тач-панели моментально выводится нужная информация.
— Гости выставки могут не только посмотреть со стороны, но даже заглянуть в кабины пилотов Су-57 и Су-35, истребителя поколения «4++», — такую возможность дает зона виртуальной реальности, расположенная на стенде, — рассказал заместитель председателя правительства края — министр экономического развития края Виктор Калашников.
— Подготовлен пакет мощных инфраструктурных проектов, которые будут интересны и российским, и зарубежным инвесторам. Это Тихоокеанская железная дорога с морским портом Эльга, которая по значимости аналогична Восточному полигону, это Ванино-Советско-Гаванский транспортный узел с перспективным объемом перевалки угля около 65 млн т в год, — рассказал Виктор Калашников. — Третий проект — проект российско-китайского сотрудничества на острове Большой Уссурийский, включающий грузопассажирский пункт пропуска. Этот проект открывает перед инвесторами большие возможности в сфере международных грузоперевозок, науки, здравоохранения, образования, туризма, индустрии свободного времени.
Также гости и участники форума узнают о якорных объектах и новых точках притяжения, которые будут созданы в рамках мастер-планов для жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В Хабаровске это уникальный комплекс Дальневосточного художественного музея, примыкающий к набережной Амура, которая по завершении строительства обещает стать самой протяженной и красивейшей набережной на Дальнем Востоке, межвузовский кампус — современный центр подготовки молодых профессионалов, обновленные центральные бульвары и спортивно-туристический комплекс «Хехцир», где можно будет отдохнуть семьей. В Комсомольске-на-Амуре это стадион «Авангард», который после реконструкции вместит более 15 тысяч зрителей, 4 благоустроенных городских парка и «зимняя набережная» с водно-оздоровительным комплексом, Дворец культуры «Судостроитель» и инновационный центр «Эвристика».
Впервые в рамках ПМЭФ регион презентовал продукцию местных малых предприятий. Рыбные и мясные деликатесы, БАДы из гидробионтов, детские йогурты, шоколад, кофе, джемы и зерновые снеки по авторским рецептам, экзотическое мороженое — таков далеко неполный перечень товаров от малого бизнеса Хабаровского края, которые уже покорили дальневосточный рынок и рынки других регионов.