Подписано концессионное соглашение по строительству нового аэропорта в Омске

«Строительство нового аэропорта в Омске жители нашей области ждут уже не один десяток лет. И это для нас действительно знаковое событие. Планируется, что новая воздушная гавань сможет обслуживать 3,5 миллиона пассажиров в год. Это почти в два раза больше, чем пассажиропоток действующего аэропорта. Аэрокомплекс Омск-Федоровка включен в региональную стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Объект станет частью трансконтинентального коридора, включающего помимо пассажирских перелетов, транспортировку грузов между Азией и Европой», — заявил Виталий Хоценко.