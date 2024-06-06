Подписано концессионное соглашение по строительству нового аэропорта в Омске

Подписи под документом поставили губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. Соглашение заключено на срок 49 лет.
Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, на сегодняшний день общая стоимость проекта строительства аэропорта составляет более 43 млрд. рублей.
«Строительство нового аэропорта в Омске жители нашей области ждут уже не один десяток лет. И это для нас действительно знаковое событие. Планируется, что новая воздушная гавань сможет обслуживать 3,5 миллиона пассажиров в год. Это почти в два раза больше, чем пассажиропоток действующего аэропорта. Аэрокомплекс Омск-Федоровка включен в региональную стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Объект станет частью трансконтинентального коридора, включающего помимо пассажирских перелетов, транспортировку грузов между Азией и Европой», — заявил Виталий Хоценко.
Как уточнили в пресс-службе областного правительства, строительство аэропорта Омск-Федоровка было впервые начато в 1982 году и прервано в начале 1990-х. В рамках реализации соглашения старые объекты на участках нового строительства будут демонтированы. За счет средств частного инвестора будет осуществлено проектирование и строительство аэродромной инфраструктуры, современного пассажирского терминала, грузового комплекса и сопутствующих зданий.
«Новый аэропорт Омска станет уникальным объектом для всей авиационной отрасли, при проектировании применяются передовые подходы к зданиям пассажирских терминалов, которые значительно упрощают навигацию пассажиров и сортировку багажа. Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря концессии, одному из самых эффективных механизмов государственно-частного партнерства», — отметил председатель ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.
Планируется, что строительство нового аэропортового комплекса в Омской области будет завершено к концу 2028 года.