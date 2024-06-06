Назначен новый руководитель «Воды Крыма»

«Новым руководителем ГУП РК “Вода Крыма” будет назначен Кузнецов Андрей Анатольевич, ранее занимавший должность директора евпаторийского филиала предприятия», — написал он вTelegram-канале.
Председатель Совмина назвал нового руководителя грамотным специалистом с большим опытом работы в отрасли.
Ранее стало известно, что министр ЖКХ Крыма Сергей Донец отправлен в отставку.
Кузнецов Андрей Анатольевич родился 27 января 1971 года. В 2004 году окончил Харьковскую национальную академию городского хозяйства по специальности «Экономика предприятий».
С 1997 по 2009 годы работал мастером теплотехником, инженером, главным инженером, директором предприятий ЖКХ в Евпатории.
С 2009 по 2015 годы занимал должность начальника управления городского хозяйства города Евпатория.
С 29 июля 2015 года — директор Евпаторийского филиала ГУП РК «Вода Крыма».
Женат, воспитывает двоих детей.