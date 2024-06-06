Больничные в Крыму — что влияет на размер выплаты

В ведомстве напомнили, что с 2022 года все больничные листы оформляются в электронном виде и автоматически направляются работодателю, который передает информацию в отделение фонда. Выплату начислят в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента предоставления данных. На размер пособия влияет стаж и страховые взносы.