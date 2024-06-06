Больничные в Крыму — что влияет на размер выплаты

«С начала года Отделение СФР по Республике Крым выплатило более 83,6 тысячам жителей региона пособие по временной нетрудоспособности. Общая сумма выплат превысила 1 миллиард рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 2022 года все больничные листы оформляются в электронном виде и автоматически направляются работодателю, который передает информацию в отделение фонда. Выплату начислят в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента предоставления данных. На размер пособия влияет стаж и страховые взносы.
«Например, страховой стаж до 5 лет — размер пособия 60% среднего заработка, 5−8 лет — 80% среднего заработка, 8 и более лет — 100% среднего заработка. Если страховой стаж меньше 6 месяцев, пособие рассчитывается по МРОТ. В этом году он равен 19 242 рублям», — цитирует пресс-служба управляющего региональным отделением СФР Ивана Рябоконь.
При этом на выплату могут рассчитывать не только трудоустроенные граждане, но и те, кто заболел в течение 30 дней со дня прекращения работы, уточнили в пресс-службе.
С начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие, сообщалось ранее. При назначении такой выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.